Глава следственного управления СК Пермского края найден погибшим

Об этом «Коммерсанту» сообщили сразу несколько источников из различных структур и органов власти. Информацию подтвердили в СКР.

О причинах его смерти ничего не сообщается. По информации источников, он мог покончить с собой. Как рассказали собеседники «Ъ», для установления всех причин происшедшего в Пермь прибудет проверка СКР.

Сергей Сарапульцев возглавил следственное управление СКР по Пермскому краю в июле 2018 года. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника регионального подразделения СКР.

7 сентября председатель СКР Александр Бастрыкин на совещании с руководителями региональных подразделений обратил внимание, что в нескольких регионах, в том числе в Пермском крае, отмечается неблагополучная ситуация с соблюдением прав участников долевого строительства. Ряд вопросов у главы СКР был и к Сергею Сарапульцеву. В следственном управлении по Пермскому краю была назначена проверка.

22 сентября Бастрыкин посетил Пермь после того, как 18-летний студент застрелил шесть человек в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Тогда глава СКР поручил проверить, отвечали ли меры безопасности в пермском вузе всем требования