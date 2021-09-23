Череповчане пытались передать наркотик в бисквите осужденному

Как следует из материалов следствия, отбывающий в шекснинской колонии Илья Явленичев попросил по телефону свою сестру приобрести для него наркотик. Женщина, в свою очередь, подключила к делу сожителя Дмитрия Атмишина.

После покупки дури Атмишин спрятал порошок в начинку бисквитного рулета и его передал матери другого осужденного, которая собирала посылку для сына и не знала о тайнике. 13 апреля этого года сотрудники колонии № 17 в помещении для посылок и передач осужденным обнаружили и изъяли наркотическое средство.

«В настоящее время уголовное дело передано в суд, которому предстоит разобраться в обстоятельствах и дать ему правовую оценку», - рассказали в объединенной пресс – службе судов Вологодской области.

К слову, по уголовному делу проходят все три фигуранта – отбывающий наказание Явленичев, а также его сестра с сожителем.