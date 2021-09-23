В Соколе на банке сгущенки нарисовали портреты именитых земляков

Арт-объект «Банка сгущенки» появился на месте кирпичного здания цилиндрической формы, который участники военно-патриотического клуба «Юнармеец» решили разрисовать под один из самых узнаваемых брендов Сокола.

«В преддверии 90-летнего юбилея Сокола, который будет праздноваться в марте следующего года, мы с ребятами решили облагородить в городе какой-нибудь объект, сделать его красивым и запоминающимся», - рассказала учитель Сокольской школы №1 Татьяна Сокоушичева.

Помог школьникам воплотить задуманное в реальность вологодский художник Олег Иванов.:

«Форма здания в парке имени Лощилова натолкнула на мысль, а почему бы не нарисовать банку сгущенки, взять цветовую гамму и острые углы в рисунке? Синий, белый и голубой цвета дополнились зелёным, который есть на гербе и флаге Сокольского района», - пояснил художник.

В росписи объединены символы и значимые объекты города, а также портреты знаменитых земляков. Герой Советского Союза Вячеслав Заседателев изображен рядом со школой №1, которую он окончил в 1941 году. Олег Лощилов, известный краевед, председатель исполкома Сокольского горсовета, на портрете смотрит в сторону парка, названного его именем. Композитора Валерия Гаврилина изобразили около здания Школы искусств. Среди знаменитых людей есть портрет заслуженного врача РСФСР Альберта Волкова. В общей композиции также нашлось место для Сокольского лесопромышленного техникума, автомобильного моста имени Михаила Зародова, Сокольского ЦБК, Сухонского молочного комбината.