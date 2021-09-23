Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

Наталья Рюмина

В Вологодской области уже не первый год обновляют фельдшерско-акушерские пункты в селах и деревнях. Устаревшие пункты закрывают, открывая новые модульные ФАПы.

Фельдшерский акушерский пункт (ФАП) модульного типа — это быстровозводимые здания из бытовых контейнеров или быстро-сборных каркасно-панельных конструкций. Такие конструкции позволяют быстро решить проблему устаревших зданий в медицинской сфере. ФАПы строят в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Общий объем финансирования региональной программы на ближайшие пять лет — 5,4 миллиарда рублей, в том числе в 2021 году — 982,7 миллиона. Из них на капремонт и приобретение модульных конструкций было предусмотрено 138,5 миллиона рублей

Быстро, дорого, качественно?

В 2020 году в 18 муниципалитетах области были установлены 20 модульных фельдшерско-акушерских пунктов площадью 62 квадратных метра. Современные ФАПы появились в Бабаевском, Белозерском, Вашкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Вологодском, Кирилловском, Междуреченском, Кич-Городецком, Никольском, Нюксенском, Сямженском, Тотемском, Чагодощенском, Череповецком, Усть-Кубенском и Шекснинском районах.

Формирование сети медицинских учреждений «шаговой доступности» в самых отдаленных районах области осуществляется в рамках программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Стоимость одного ФАПа площадью 62 квадрата — 3,5 млн рублей, примерно, 60 тысяч за квадратный метр. При этом, в цену не вошло благоустройство вокруг ФАПа. И если некоторые районы, отнеслись к этому ответственно, то в некоторых местах ФАПы все еще стоят, по сути, в чистом поле.

К ним проблематично подойти даже здоровому человеку. Не говоря уже о тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Кроме этого, как оказалось, в модульных конструкциях не предусмотрели утепление канализационных труб. На Севере страны фельдшеры уже столкнулись с промерзшей канализацией. Ждет ли это Вологодскую область, покажет время. Однако жители уже бьют тревогу.

Так, например, в поселке Харачево Вологодского района дорога к новому ФАПу посыпана крупным щебнем, который не предусмотрен для пешеходных дорог, передвигаться по нему людям с ограниченными возможностями проблематично. Дети падают на таком «покрытии». Пандус, хоть и предусмотрен, но не дотягивается до земли, поэтому к нему прибиты деревянные мостки. Сама конструкция спускается прямо на землю, а человек, который по ней будет спускаться, рискует угодить в дерево.

Обратили люди вниманием и на неутепленные трубы из пластика, по которым в ФАП подается вода. При морозах такие конструкции могут легко лопнуть. Однако так ФАП стоит уже около года и, похоже, власти не торопятся исправлять ситуацию.



«Земельный участок под размещение модульной конструкции ФАПа выделен администрацией Вологодского муниципального района. Вопрос благоустройства территории ФАПа администрацией Вологодской ЦРБ будет рассмотрен совместно с администрацией Вологодского муниципального района. Как правило, администрация муниципального района оказывает содействие по организации подхода к ФАПу. Главному врачу Вологодской ЦРБ предложено в случае необходимости решить вопрос по утеплению труб в рамках гарантийных обязательств по исполнению контракта», — ответили в правительстве области.

Это не единственный ФАП, который оказался брошен без благоустройства. ФАП в деревне Сметанино Верховажского района открывали вместе с губернатором. Вокруг модульной конструкции при открытии не было ни намека на благоустройство. Такие фотографии с открытия были выложены в твиттер главы региона.

В деревне Зеленцево Никольского района ФАП также открывали без какого-либо благоустройства вокруг. На торжественном мероприятии присутствовала заместитель губернатора Валентина Артамонова:

Но есть места в Вологодской области, где власти сразу позаботились о том, чтобы сделать нормальный подход к медицинскому учреждению. Например, в Чучковском сельском поселении Сокольского района к крыльцу ФАПа сделали деревянные мостки. То есть все зависит от желания властей.

Жестянка в поле по цене квартиры

Цена на ФАПы по стране очень разная, поэтому реальную стоимость быстровозводимой конструкции сложно выяснить. Например, в Дагестане за один ФАП власти предлагают заплатить подрядчикам 10 миллионов рублей, а в Ростовской области — 1,5 миллиона рублей.

Все зависит о того, кто составляет документацию аукциона. В Вологодской области чиновники платят 60 тысяч рублей за квадратный метр модульного ФАПа без медицинского оборудования и благоустройства. Столько же стоит квадратный метр нормальной благоустроенной квартиры в областной столице.

Что интересно, есть фирмы, которые оценивают реальную стоимость модульного ФАПа в разы меньше, чем это было сделано в Вологодской области. Вот, например, в Красноярске можно купить ФАП от 22 тысяч за квадрат, в Москве от 20 тысяч рублей, а некоторые фирмы вообще начинают цену от 4 тысяч за квадратный метр.

При этом в сетях уже появились жалобы из разных уголков России на ненадежность конструкций.

Так, участники сообщества «фельдшера ФАПов» еще в 2018 году писали о том, что металлопластик в тяжелых погодных условиях промерзает, а летом в здании очень душно,. Также в некоторых ФАПах розетки зимой покрываются инеем, а трубы лопаются.

Оправдает ли себя вологодский ФАП по цене нормальной квартиры, покажет время.