Почти 73 млрд рублей задолжали вологжане по ипотечным кредитам

В июле 2021 года банки выдали жителям Вологодской области 1,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов, в июне этот показатель составлял 1,6 тыс. кредитов. В денежном эквиваленте объем кредитования сократился за месяц на 20,4% – с 3,3 млрд рублей до 2,7 млрд рублей. Возможной причиной может быть изменение условий льготной ипотеки с 1 июля 2021 года. Такие цифры обнародовал Банк России.

Несколько снизилась и средняя сумма ипотечного кредита: в июле она составила 2 млн рублей по сравнению с 2,2 млн рублей в июне. Средневзвешенная ставка по предоставленным в июле жителям Вологодской области рублевым ипотечным кредитам выросла за месяц на 0,5% до 7,7% годовых.

Совокупная задолженность жителей региона перед банками по ипотечным жилищным кредитам на 1 августа составила 72,7 млрд рублей, увеличившись за месяц на 1,5%. По сравнению с началом года этот показатель вырос на 13,4%.

При этом доля просроченных ИЖК оставалась на низком уровне и по состоянию на 1 августа 2021 года, как и месяцем ранее, составляла 0,5%.