Владимир Корытин ушел из вологодской Гордумы

В четверг, 23 сентября, на сессии городского парламента депутаты приняли отставку своего коллеги Владимира Корытина. Заявление о досрочном сложении полномочий и добровольной отставке парламентарий подал в Думу 20 сентября.

Сам Владимир Корытин такой шаг объяснил состоянием здоровья.

«Я принял решение, исходя из своего состояния здоровья. Сказалась неоднозначная ситуация, связанная с привлечением меня к уголовной ответственности. Учитывая все складывающиеся сейчас обстоятельства, я принял решение сложить полномочия депутата, чтобы не подводить своих избирателей, это было бы нечестно по отношению к ним. В такой ситуации я не имею полноценной возможности помогать людям».

Владимир Корытин избирался депутатом Вологодской городской Думы 4-го, 5-го, 6-го и 7-го созывов. Входил в состав ряда комитетов. В 6-м и 7-м созывах являлся заместителем председателя вологодской Гордумы на непостоянной основе.

Как сообщало NewsVo, Владимир Корытин обвиняется в покушении на мошенничество.

По версии следствия, в апреле 2020 года он узнал о том, что в отношении руководителей одной из вологодских фирм возбуждено дело о причинении имущественного ущерба. Связавшись с предпринимателем, Владимир Корытин рассказал, что за миллион рублей готов помочь прекратить уголовное преследование, «договорившись» с полицейскими. Также сказал, что силовики могут закрыть дело, если тот заплатит им 14 млн рублей. На самом деле, как посчитали следователи, все 15 млн рублей депутат хотел забрать себе. Сам обвиняемый вину не признал, сотрудничать со следствием отказался.

В настоящее время уголовное дело рассматривается в городском суде.