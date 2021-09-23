Владимир Корытин ушел из вологодской Гордумы

23.09.2021 [Политика]

В четверг, 23 сентября, на сессии городского парламента депутаты приняли отставку своего коллеги Владимира Корытина. Заявление о досрочном сложении полномочий и добровольной отставке парламентарий подал в Думу 20 сентября.

Сам Владимир Корытин такой шаг объяснил состоянием здоровья.

«Я принял решение, исходя из своего состояния здоровья. Сказалась неоднозначная ситуация, связанная с привлечением меня к уголовной ответственности. Учитывая все складывающиеся сейчас обстоятельства, я принял решение сложить полномочия депутата, чтобы не подводить своих избирателей, это было бы нечестно по отношению к ним. В такой ситуации я не имею полноценной возможности помогать людям».

Владимир Корытин избирался депутатом Вологодской городской Думы 4-го, 5-го, 6-го и 7-го созывов. Входил в состав ряда комитетов. В 6-м и 7-м созывах являлся заместителем председателя вологодской Гордумы на непостоянной основе.

Как сообщало NewsVo, Владимир Корытин обвиняется в покушении на мошенничество.

По версии следствия, в апреле 2020 года он узнал о том, что в отношении руководителей одной из вологодских фирм возбуждено дело о причинении имущественного ущерба. Связавшись с предпринимателем, Владимир Корытин рассказал, что за миллион рублей готов помочь прекратить уголовное преследование, «договорившись» с полицейскими. Также сказал, что силовики могут закрыть дело, если тот заплатит им 14 млн рублей. На самом деле, как посчитали следователи, все 15 млн рублей депутат хотел забрать себе. Сам обвиняемый вину не признал, сотрудничать со следствием отказался.

В настоящее время уголовное дело рассматривается в городском суде.

Тэги: Дума, Владимир Корытин, депутат

ТОП НЕДЕЛИ

Неизвестные угрожают устроить расстрел в вологодской школе
Вологда показала низкий процент голосования за «Единую Россию»
ЦИК попросил разобраться со скандалом на выборах в Вологодской области
Запланированная атака
Мэр Вологды прокомментировал угрозы нападения на городскую школу
Поматросили и бросили: "Магистраль" отказалась от благоустройства набережной Вологды
В вологодской области погиб еще один пациент моногоспиталя
Появились подробности аварии туристического автобуса
Четыре человека пострадали в результате ДТП в Грязовецком районе
За мошенничество в особо крупных размерах юный предприниматель получил условный срок

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Соколе на банке сгущенки нарисовали портреты именитых земляков
Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства
Почти 73 млрд рублей задолжали вологжане по ипотечным кредитам
Владимир Корытин ушел из вологодской Гордумы
Мошенники совершенствуют схемы обмана вологжан
244 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Коронавирус внес коррективы в проведение "Кросса нации"
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

3789
0
22.09.2021 [БлогоVO]

Нас учили боевой спецпропаганде

378
0
16.09.2021 [Обзор Прессы]

Редактор «Бессмертного барака»: Сотрудники НКВД права на память не имеют

960
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика