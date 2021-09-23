Мошенники совершенствуют схемы обмана вологжан

Злоумышленники, к примеру, предложили удаленную работу 34-летней жительнице Нюксенского района. Для начала они представились представителями крупной фирмы. Чтобы урегулировать технические вопросы, звонившие рекомендовали ей установить программу для ведения видеоконференций, а затем зайти в личный кабинет банка в сети Интернет.

После этого мошенники убедили девушку оформить несколько кредитов, деньги от которых стали пропадать со счета. В какой-то момент женщина поняла, что все действия, совершаемые ею на телефоне, с помощью программы видеоконференцсвязи транслируются посторонними людьми. Именно таким образом злоумышленники завладели паролем к личному кабинету банка и смогли перевести деньги на свои счета. Общий ущерб от действий преступников составил 289 тысяч рублей.

Всего за минувшие сутки полицейские зарегистрировали 13 заявлений от вологжан о различных видах дистанционного мошенничества. Общий ущерб от действий злоумышленников составил почти 3,5 млн рублей.