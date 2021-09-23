244 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 244 новых случаев коронавирусной инфекции. 227 человека выздоровели, четыре человека умерли. Такие данные 23 сентября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 66 982 пациентам. Большая часть из них — 60 404 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 800 человек.

Вологодская область на сегодня выходит на 24 место в федеральной статистике по распространению COVID.