Коронавирус внес коррективы в проведение "Кросса нации"

23.09.2021 [Спорт]

Всероссийский день бега, «Кросс Нации» пройдёт в Вологде в субботу, 25 сентября. Прием заявок завершится днем ранее.
Но принять участие в «Кроссе» в этом году смогут не все вологжане. Детей до 15 лет и людей старше 65-ти не допустят до соревнований. Как сообщается, это связано с эпидемической ситуацией по коронавирусу.


«В связи с эпидобстановкой в этом году мы не предполагаем участия детей до 15 лет и вологжан старше 65 лет. Также будут приняты все необходимые эпидемиологические меры: участники пройдут обработку рук антисептиками, до начала забега на площади необходимо находиться в маске», - рассказал начальник управления физической культуры и массового спорта Вологды Дмитрий Жиобакас.

Участникам мероприятия предлагается забег по пяти дистанциям на выбор: два, четыре, шесть, восемь или 12 километров.

Кстати, в областном центре из-за проведения «Кросса нации» в субботу, 25 сентября, будет перекрыто движение автомобилей в центральной части города. Также по измененному маршруту будет ходить общественный транспорт.

Тэги: кросс, старт, коронавирус

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