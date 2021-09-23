Коронавирус внес коррективы в проведение "Кросса нации"

Всероссийский день бега, «Кросс Нации» пройдёт в Вологде в субботу, 25 сентября. Прием заявок завершится днем ранее.

Но принять участие в «Кроссе» в этом году смогут не все вологжане. Детей до 15 лет и людей старше 65-ти не допустят до соревнований. Как сообщается, это связано с эпидемической ситуацией по коронавирусу.



«В связи с эпидобстановкой в этом году мы не предполагаем участия детей до 15 лет и вологжан старше 65 лет. Также будут приняты все необходимые эпидемиологические меры: участники пройдут обработку рук антисептиками, до начала забега на площади необходимо находиться в маске», - рассказал начальник управления физической культуры и массового спорта Вологды Дмитрий Жиобакас.

Участникам мероприятия предлагается забег по пяти дистанциям на выбор: два, четыре, шесть, восемь или 12 километров.

Кстати, в областном центре из-за проведения «Кросса нации» в субботу, 25 сентября, будет перекрыто движение автомобилей в центральной части города. Также по измененному маршруту будет ходить общественный транспорт.