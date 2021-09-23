ФК «Череповец - СШОР Витязь» досрочно взял серебро первенства «Золотое кольцо»

Три мяча у победителей забил Антон Балашов, лидер гонки бомбардиров среди всех команд первенства межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» среди любительских команд 3 лиги. Теперь на лицевом счету Балашова 18 голов. Ещё дублем в матче отметился Георгий Александров.

Вологодское «Динамо», ещё неделю назад обеспечив чемпионство, принимал ФК «Ростов Великий». В этом матче за вологжан дебютировали сразу четыре молодых футболиста - Никита Карасёв, Никита Альянов, Александр Воропанов и Никита Березин.

«Динамовцы» уже в первом тайме повели в счёте 3:0 после голов Семёна Финашина, который открыл счёт уже на шестой минуте матча, Владимира Парнякова и Кирилла Корепова. В начале второго тайма гости отыграли один мяч, но последнее слово осталось все же за вологжанами. Артур Малыгин, который сразу после перерыва вышел на замену, установил окончательный счёт - 4:1.

Следующий тур первенства МФФ «Золотое кольцо» пройдет 29 сентября. В этот день ФК «Череповец - СШОР Витязь» отправится в гости к ФК «Гвардеец» из Коврова. Но перед этим, 26 сентября, состоится первый финальный матч кубка среди любительских команд 3 лиги, когда вологодское «Динамо» примет ФК «Череповец».