Начальник верховажского райотдела полиции помог женщине найти мужа

Любопытное происшествие случилось 5 сентября на территории Верховажского района. В тот день семейная пара отправилась в лес за грибами около деревни Климушино. Через полчаса «тихой охоты» женщина поняла, что заблудилась, а супруг не откликался. Больше трех часов она ходила по лесу, пытаясь найти выход из чащи. К ее ужасу, мобильная связь не работала, а в лесу было холодно и сыро. По счастливой случайности, женщина встретила в лесу грибника, которым оказался начальник территориального МО МВД «Верховажский» Сергей Федосеев.

«Несколько часов мы ездили на его машине в поисках моего мужа», - написала женщина в письме на имя начальника областного УМВД Виктора Пестерева.

Супруг, как выяснилось, в свою очередь, также искал жену, позвав на помощь друзей.