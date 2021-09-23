Начальник верховажского райотдела полиции помог женщине найти мужа

23.09.2021 [Происшествия]

Любопытное происшествие случилось 5 сентября на территории Верховажского района. В тот день семейная пара отправилась в лес за грибами около деревни Климушино. Через полчаса «тихой охоты» женщина поняла, что заблудилась, а супруг не откликался. Больше трех часов она ходила по лесу, пытаясь найти выход из чащи. К ее ужасу, мобильная связь не работала, а в лесу было холодно и сыро. По счастливой случайности, женщина встретила в лесу грибника, которым оказался начальник территориального МО МВД «Верховажский» Сергей Федосеев.

«Несколько часов мы ездили на его машине в поисках моего мужа», - написала женщина в письме на имя начальника областного УМВД Виктора Пестерева.

Супруг, как выяснилось, в свою очередь, также искал жену, позвав на помощь друзей.

«Сергей Федосеев помог встретиться с мужем и друзьями, которые приехали меня искать», - рассказала женщина.

Тэги: грибники, чаща, поиск

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