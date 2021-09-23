Крупный пожар случился накануне в 10-этажном доме на Старом шоссе Вологды

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного пожарной охраны Вологды около половины восьмого вечера. Как выяснилось, горела трехкомнатная квартира на седьмом этаже 10-этажного дома по адресу: Старое шоссе, 4 «а». К месту возгорания в срочном порядке подтянулись 19 пожарных.

«Площадь пожара составила 9 квадратных метров. Сгорел диван, повреждена мебель, стекла, квартира закопчена по всей площади», - рассказали в региональном управлении МЧС.

Пять человек во время пожара были выведены огнеборцами из подъезда на улицу. Семь человек вышли из квартир самостоятельно до прибытия пожарных подразделений.

Главной причиной происшествия называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.