Воспитанник спортшколы Череповца стал бронзовым призером кубка России по полиатлону

23.09.2021 [Спорт]

Череповчанин опередил Сергея Филина из Рязанской области на лыжне, спортсменам нужно было пробежать 10 км. Однако уступил тому в двух других технических упражнениях - стрельбе и подтягивании на время. В результате оба спортсмена в сумме набрали одинаковое количество очков - по 265, но представитель Рязанской области оказался на строчку выше. Победу же одержал Антон Степанов из ХМАО-Югра.
Отметим, что соревнования прошли в Ленинградской области. В них приняли участие спортсмены из восьми регионов России: Архангельской, Белгородской, Вологодской, Ленинградской, Рязанской областей, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа и Санкт-Петербурга.

Тэги: полиатлон, многоборье

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