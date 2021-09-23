Череповчанин опередил Сергея Филина из Рязанской области на лыжне, спортсменам нужно было пробежать 10 км. Однако уступил тому в двух других технических упражнениях - стрельбе и подтягивании на время. В результате оба спортсмена в сумме набрали одинаковое количество очков - по 265, но представитель Рязанской области оказался на строчку выше. Победу же одержал Антон Степанов из ХМАО-Югра.
Отметим, что соревнования прошли в Ленинградской области. В них приняли участие спортсмены из восьми регионов России: Архангельской, Белгородской, Вологодской, Ленинградской, Рязанской областей, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа и Санкт-Петербурга.
Воспитанник спортшколы Череповца стал бронзовым призером кубка России по полиатлону
Череповчанин опередил Сергея Филина из Рязанской области на лыжне, спортсменам нужно было пробежать 10 км. Однако уступил тому в двух других технических упражнениях - стрельбе и подтягивании на время. В результате оба спортсмена в сумме набрали одинаковое количество очков - по 265, но представитель Рязанской области оказался на строчку выше. Победу же одержал Антон Степанов из ХМАО-Югра.
Похожие новости
Сборная Вологодской области стала победителем женской эстафетной гонки на Чемпионате России по полиатлону
Соревнования проходили в Рязанской области с 25 февраля по 1 марта
Череповчанка Маргарита Вершинина завоевала серебро Чемпионата мира по полиатлону
У спортсменки Валерии Завьяловой золото на Первенстве России
Вологжанка Маргарита Вершинина завоевала серебро Кубка России по полиатлону
Соревнования прошли с 9 по 12 января во Владимирской области
Вологжанка Валерия Завьялова заняла пятое место на Чемпионате мира по полиатлону
Соревнования проводились в Рязанской области
Спортсменка из Вологодской области Валерия Завьялова завоевала золото кубка России по полиатлону
Соревнования проходили с 27 июня по 1 июля в Краснодарском крае
Вологжанка Валерия Завьялова стала бронзовым призером Кубка мира по полиатлону
Первый этап соревнований завершился в Евпатории
Вологжанка Валерия Завьялова завоевала золото чемпионата мира по полиатлону среди юниоров
Соревнования завершились накануне в белорусском Могилеве
Череповецкая спортсменка стала чемпионкой мира по зимнему полиатлону
В соревнованиях приняли участие спортсмены 15 государств
Полиатлон стал базовым видом спорта для Вологодской области
Это значит, что регион будет получать средства на его развитие из федерального бюджета
Вологжанка стала чемпионкой мира по летнему полиатлону
17-летняя студентка Северо-Западного филиала Московского государственного юридического университета, мастер спорта по полиатлону Валерия Завьялова с гордостью написала на своей страничке в соцсети ВКонтакте - «Мама, я чемпионка мира!»
Вологодская школьница принимает участие в мировом первенстве по летнему полиатлону
Ученица школы № 28 Валерия Завьялова уехала на соревнования в Ялту
Вологодская спортсменка стала победительницей двух турниров по полиатлону
А команда вологодской спортивной школы по зимним видам спорта заняла III общекомандное место Первенства России