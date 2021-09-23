Воспитанник спортшколы Череповца стал бронзовым призером кубка России по полиатлону

Череповчанин опередил Сергея Филина из Рязанской области на лыжне, спортсменам нужно было пробежать 10 км. Однако уступил тому в двух других технических упражнениях - стрельбе и подтягивании на время. В результате оба спортсмена в сумме набрали одинаковое количество очков - по 265, но представитель Рязанской области оказался на строчку выше. Победу же одержал Антон Степанов из ХМАО-Югра.

Отметим, что соревнования прошли в Ленинградской области. В них приняли участие спортсмены из восьми регионов России: Архангельской, Белгородской, Вологодской, Ленинградской, Рязанской областей, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа и Санкт-Петербурга.