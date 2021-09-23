Роскомнадзор завел реестр социальных сетей

23.09.2021 [Общество]

Роскомнадзор сообщил о создании реестра социальных сетей.  Как сообщается на сайте ведомства, 1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), в соответствии с которым интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию.

"Нововведения в законе позволят добиться оперативного удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования, например, треш-стримов и другого социально опасного контента. В ситуациях, когда быстрота реагирования имеет ключевое значение для безопасности граждан, соцсети будут руководствоваться требованиями закона о самоконтроле", - пишет Роскомнадзор.

по новому закону интернет-ресурсы теперь обязаны размещать Правила социальных сетей, счетчик посещаемости, электронную форму для обращений пользователей о выявлении противоправной информации, а также ежегодно публиковать отчет о рассмотрении подобных обращений. Соцсети должны уведомлять пользователей "об ограничениях к его контенту, принимать меры по предписаниям Роскомнадзора, в том числе отменять введенные меры по ограничению доступа к контенту пользователей".

Кроме этого, Роскомнадзор будет формировать и вести реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства. С этой целью на сайте ведомства создан специальный раздел.

"С помощью указанных сервисов граждане получат возможность подать в ведомство обращение об обнаружении ресурса с признаками социальной сети, об отмене мер по ограничению доступа к информации, принятых владельцем ресурса, а также направить на горячую линию иные вопросы относительно взаимодействия с социальной сетью. Владельцы интернет-ресурсов смогут перейти в личный кабинет для дальнейшего взаимодействия с Роскомнадзором, в том числе по оценке противоправности контента и необходимости его удаления", - заключают в ведомстве

В настоящий момент в реестр социальных сетей включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Тэги: социальные сети, роскомнадзор

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