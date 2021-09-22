Могила в онлайне

Найти захоронение в Череповце можно будет уже сегодня на сайте memorial35.ru. На электронной карте размещены данные по 16000 захоронений на 4-м и 5-м городских кладбищах, а также по кладбищу на Соборной горке.

Захоронение там можно найти с помощью строки поисковика, либо нажав курсором на фото могилы, - сообщает Gorodche.ru.

Сайт уже полностью готов, доменное имя прошло регистрацию. Возникающие ошибки будут устранены в течение этого дня и сайт станет доступным для горожан. Информация пока касается только Соборной горки, 4-го и 5-го кладбищ. По остальным данные еще собираются. Там это делать сложнее, поскольку захоронения были бессистемными. Через 3 года карта всех кладбищ города будет максимально полной.

Как пишет издание, инвентаризацией кладбищ занимаются сотрудники муниципального предприятия «Спецавтотранс» и волонтеры.