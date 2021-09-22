Пермскому стрелку ампутировали часть ноги

22.09.2021 [Происшествия]

По словам главы ведомства Анастасии Крутень, увеличилось число пострадавших. В общей сложности в результате ЧП пострадало 43 человека.

«На сегодняшний день 43 пострадавших, из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один, это стрелок. Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Его состояние нестабильное, крайне тяжелое», — сказала Анастасия Крутень.

Также стало известно, что семеро пострадавших были доставлены в Москву спецбортом МЧС. Все они в тяжелом состоянии, четверо из них на ИВЛ.

В результате стрельбы в пермском университете погибли шесть человек.

Тэги: Пермь, происшествия, пострадавшие

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