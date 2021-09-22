Вологодская голболистка станет гостьей программы «Безграничный спорт»

Чемпионка мира и Европы, участница недавно завершившихся Паралимских игр в Токио Арина Герасимова станет гостей программы «Безграничный спорт», организованной Агентством особых новостей.

Прямой эфир с вологжанкой можно будет посмотреть 22 сентября, после 16:00 на ютуб-каналле https://www.youtube.com/c/aon24media/featured.

Там же в дальнем можно пересмотреть и запись эфира.

Арина Герасимова - чемпионка мира по голболу 2018 года. На Паралимпиаде в Токио женская команда по голболу осталась без медалей.