Вологодская голболистка станет гостьей программы «Безграничный спорт»

22.09.2021 [Спорт]

Чемпионка мира и Европы, участница недавно завершившихся Паралимских игр в Токио Арина Герасимова станет гостей программы «Безграничный спорт», организованной Агентством особых новостей.
Прямой эфир с вологжанкой можно будет посмотреть 22 сентября, после 16:00 на ютуб-каналле https://www.youtube.com/c/aon24media/featured.

Там же в дальнем можно пересмотреть и запись эфира.
Арина Герасимова - чемпионка мира по голболу 2018 года. На Паралимпиаде в Токио женская команда по голболу осталась без медалей.  

Тэги: голбол, паралимпиада, медали

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