Вологжанин вытащил из аппарата с игрушками 3 800 рублей монетами

22.09.2021 [Происшествия]

Хищение было совершено из автомата с игрушками в Череповце. Детали ограбления удалось восстановить после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

Оперативники установили, что неизвестный молодой человек несколько раз наклонял аппарат таким образом, чтобы находящиеся в нем игрушки попали в отдел для выдачи, но его попытки не увенчались успехом. Правда, в результате таких манипуляций замок на двери автомата повредился и из него выпала пластиковая колба с монетами. Подобрав деньги, молодой человек убежал.

Как установили сыщики, к преступлению был причастен 21-летний житель областного центра. Подозреваемого задержали и привезли в Череповец на допрос.

Вологжанин признался в ограблении и пояснил, что в момент преступления был сильно пьян. Обнаружив на утро в карманах бумажные деньги, он не смог вспомнить, как добрался домой из Череповца и где обменивал монеты на купюры.

По факту происшествия череповецкие полицейские возбудили уголовное дело по статье за «Грабеж».

Тэги: ограбление, автомат, монеты

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