239 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

22.09.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 239 новых случаев коронавирусной инфекции. 232 человека выздоровели, семь человек умерли. Такие данные 22 сентября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 66 738 пациентам. Большая часть из них — 60 177 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 796 человек.

Вологодская область на сегодня занимает 25 место в федеральной статистике по распространению COVID.

Тэги: COVID, инфекция, статистика

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