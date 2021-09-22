Череповчанка взяла бронзу всероссийской Лиги по дзюдо «Аврора»

22.09.2021 [Спорт]

Ксения Дворникова стала бронзовым призером всероссийских соревнований Лига дзюдо «Аврора», который прошел в Санкт-Петербурге.
В турнире приняли участие более 300 спортсменов из разных городов и регионов России - Москвы, Тюмени, Казани, Самары, Свердловской области и других.
Вологодскую область представляли спортсмены череповецкого Центра боевых искусств, воспитанники тренера Андрея Орлова.
В условиях жесткой конкуренции Ксения Дворникова продемонстрировала отличную физическую подготовку, выиграв три схватки. Ксения стала бронзовым призером соревнований в весовой категории до 57 кг. среди девушек 2007-2008 г.р.

Тэги: дзюдо, бронза, конкуренция

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