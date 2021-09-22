Ксения Дворникова стала бронзовым призером всероссийских соревнований Лига дзюдо «Аврора», который прошел в Санкт-Петербурге.
В турнире приняли участие более 300 спортсменов из разных городов и регионов России - Москвы, Тюмени, Казани, Самары, Свердловской области и других.
Вологодскую область представляли спортсмены череповецкого Центра боевых искусств, воспитанники тренера Андрея Орлова.
В условиях жесткой конкуренции Ксения Дворникова продемонстрировала отличную физическую подготовку, выиграв три схватки. Ксения стала бронзовым призером соревнований в весовой категории до 57 кг. среди девушек 2007-2008 г.р.
Череповчанка взяла бронзу всероссийской Лиги по дзюдо «Аврора»
Ксения Дворникова стала бронзовым призером всероссийских соревнований Лига дзюдо «Аврора», который прошел в Санкт-Петербурге.
Похожие новости
Череповчанка завоевала серебро Всероссийских соревнований по дзюдо
Турнир прошел в Санкт-Петербурге 23 мая
17 медалей завоевали вологжане на Первенстве Северо-Запада по дзюдо
Соревнования прошли в Череповце 10-11 октября
Череповецкие дзюдоисты завоевали медали межрегиональных соревнований
Соревнования прошли в минувшую субботу 8 февраля во Пскове
Две медали завоевали череповецкие дзюдоисты на соревнованиях в Великом Новгороде
"Кубок Новгородского Кремля"проходил с 8 по 10 ноября
Череповецкие спортсмены завоевали медали межрегиональных соревнований по дзюдо и самбо
Первенство Северо-Запада прошло в Вельске и Выборге
Череповчане Павел и Петр Беляевы стали призерами всероссийских соревнований по дзюдо
Турнир проходил в Ленинградской области
Череповецкие спортсмены завоевали три медали на чемпионате Северо-Запада по дзюдо
Соревнования проходили в городе Тосно Ленинградской области
Вологжане завоевали 11 медалей на Первенстве Северо-Запада по дзюдо
Сборная Вологодской области была представлена двумя школами - «Дрозд-Череповец» и «Витязь».
Череповчане стали победителями Первенства Северо-Запада по дзюдо
Дзюдоисты спортивной школы №3 города Череповца завоевали 2 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль
Вологжанка Ксения Тугуши стала победительницей Первенства Северо-Запада по дзюдо
В финальной схватке Ксения одержала победу над Марией Калиничевой из Архангельской области
Вологодский дзюдоист взял золото Всероссийского турнира
Павел Беляев победил на турнире, который проходил в Санкт-Петербурге 24 и 25 сентября
Восемь медалей привезли дзюдоисты Вологодской области с Первенства СЗФО
По итогам турнира была сформирована сборная СЗФО, в которую вошли пять череповчан