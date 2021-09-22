В Вологда пройдет «Осенний кубок чистоты»

Участниками соревнований 25 сентября станут школьники, студенты, молодежные организации, предприятия Вологды, ТОСы и просто неравнодушные граждане. Организатором выступает МЦ «ГОР.СОМ 35» совместно с администрацией Вологды и Центром по работе с населением.

«В игровой форме команды-участницы приводят территории областной столицы в порядок: очищают пространство от мусора, сортируя и отправляя его на переработку. Такие соревнования - один из множества проектов, направленных на экологическое развитие вологжан. Каждый год на участие в игровом субботнике заявляется большое количество желающих. Одним из нововведений станет специальная номинация для индивидуальных участников», - рассказала директор региональный координатор проекта «Чистые игры» Яна Филиппова.

В этом году точками уборки станут набережная у моста 800-летия, микрорайон Ананьино, Затоновский пляж, территория под Панкратовским мостом, сад по улице Машиностроительной, парк Евковка, парк Мира в селе Молочное, набережная реки Содема, парк 50-летия Октября, - сообщает пресс-служба администрации города.

Чтобы принять участие в «Чистых играх», необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету или у организаторов на площадке непосредственно перед игрой. Принимаются как командные заявки (от 2 до 4 человек), так и индивидуальные. По правилам соревнования участники приводят в порядок общественные пространства в течение часа. Команда, которая соберет наибольшее количество мусора, будет объявлена победителем. Также будут объявлены призеры в номинациях «Лучшая находка» и «Фотоохота».