Житель Кадуйского района получил десять суток ареста за пьяную езду на мотоблоке

22.09.2021 [Происшествия]

63-летнего жителя села Никольское Кадуйского района Геннадия Маланичева задержали сотрудники ГИБДД, когда он в нетрезвом виде отправился на мотоблоке в магазин, который находится примерно в 1,5 километрах от его дома. Помимо того, что водитель был пьян, у него не было прав, а на мотоблоке отсутствовали госномера.

Задержанный Маланичев уверял полицейских, что мотоблок не является транспортным средством.

«Мировой судья принял во внимание, что в соответствии с ПДД, транспортным средством является устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. Под механическим транспортным средством понимается транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется на любые тракторы и самоходные машины», - объяснили решение судьи в объединенной пресс – службе судов области.

При таких обстоятельствах мировой судья арестовал Маланичева на 10 суток.

Тэги: ГИБДД, мотоблок, арест

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