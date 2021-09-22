Череповецкая «Северсталь» прервала победную серию уфимского «Салавата Юлаева»

Уфимцы приехали в Череповец, имея семиматчевую победную серию с начала чемпионата. Череповчане, наоборот, приехали с выезда по Сибири и Дальнему Востоку, где потерпели 2 поражения в трех матчах.

Счёт в игре был открыт в середине второго периода, когда Владислав Кодола выцарапал шайбу за воротами гостей, сделал передачу на Роберта Рооба, и последний забил второй гол за «Северсталь» - 1:0. При таком счёте команды ушли на второй перерыв.

В третьей двадцатиминутке гости обрушили всю свою мощь на ворота «Северстали». Надо сказать, что и сами «сталевары» помогли им в этом своими удалениями. Игроки «Северстали» трижды подряд удалялись, сначала Егор Морозов получил двухминутный штраф за задержку соперника клюшкой, а затем Максим Колмыков и Николай Тимашов получили по две минуты за выброс шайбы.

Если давать сопернику так много играть в большинстве, он рано или поздно этим воспользуется. С третьей попытки гости смогли разыграть лишнего и сделать счёт 1:1.

Для «желто-черных» эта шайба стала первой в сезоне, которую она пропустили, играя в численном меньшинстве. Но равенство на табло было не долгим, уже через полторы минуты Владислав Кодола вновь вывел «Северсталь» вперед, принеся победу своей команде - 2:1.

Отметим игру вратаря «Северстали» Константина Шостака, который отразил 33 из 34 бросков по своим воротам.

Череповчане после этой победы с 7-ю очками поднимаются на 10 место в Западной конференции, и следующий матч проведут 23 сентября. Дома «сталевары» сыграют против рижского «Динамо».