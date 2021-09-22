Юные вологодские футболисты стали бронзовыми призерами Первенства «Золотое кольцо»

22.09.2021 [Спорт]

Юные футболисты из СШОР по футболу города Вологды одержали 8 побед в 16 матчах, и ещё 4 игры свели в ничью. Что позволило им набрать 28 очков и разместится на третьей строчке в турнирной таблице первенства среди юношей 2009 г.р. Победу одержала СШОР из Владимира, на втором месте юные футболисты из ярославского «Шинника».
Ещё один представитель Вологодской области, сокольская «Сухона» заняла последнее место. Сокольчане не смогли на турнире забить не одного мяча, проиграв все 16 матчей с общим счётом 0:60.


 

Тэги: турнир, Золотое кольцо, Футбол

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