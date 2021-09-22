Главным финансистом области может стать чиновник администрации Вологды

Кресло начальника областного департамента финансов прочат начальнику департамента финансов администрации Вологды Сергею Буркову.

Напомним, нынешний начальник департамента финансов Валентина Артамонова, проработавшая на этой должности 8 лет, может освободить эту должность и войти в новый состав Госдумы.



«Отпускать Валентину Николаевну Артамонову трудно, но я за то, чтобы авторитетные представители Вологодской области лоббировали интересы региона на федеральном уровне. Именно через нее мы планируем пропускать все инициативы по изменению бюджетной политики государства, в части поддержки региональных бюджетов», - прокомментировал победу Артамоновой на выборах в Госдуму губернатор Олег Кувшинников.

Заместителю мэра Сергею Буркову 43 года. Он был признан лучшим финансистом года. Сообщается, что награду ему вручала лично Валентина Артамонова.