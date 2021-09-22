Главным финансистом области может стать чиновник администрации Вологды

22.09.2021 [Политика]

Кресло начальника областного департамента финансов прочат начальнику департамента финансов администрации Вологды Сергею Буркову.

Напомним, нынешний начальник департамента финансов Валентина Артамонова, проработавшая на этой должности 8 лет, может освободить эту должность и войти в новый состав Госдумы.


«Отпускать Валентину Николаевну Артамонову трудно, но я за то, чтобы авторитетные представители Вологодской области лоббировали интересы региона на федеральном уровне. Именно через нее мы планируем пропускать все инициативы по изменению бюджетной политики государства, в части поддержки региональных бюджетов», - прокомментировал победу Артамоновой на выборах в Госдуму губернатор Олег Кувшинников.

Заместителю мэра Сергею Буркову 43 года. Он был признан лучшим финансистом года. Сообщается, что награду ему вручала лично Валентина Артамонова.

Тэги: департамент, финансы, начальник

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