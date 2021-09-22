В поселке Новокемский Вашкинского района люди уже два года живут без фельдшера

Жители поселка Новокемский Вашкинского района уже два года живут без фельдшера. До райцентра 60 километров по грунтовке. Об этом люди начали писать в социальных сетях.

"Теперь собираются закрыть и аптечный пункт .Вопрос - как людям жить ???? до райцентра 60 км грунтовки и машины есть не у каждого", - пишет местная жительница Ирина Беспалова. Она оставила свой комментарий под оптимистичным постом департамента здравоохранения Вологодской области о том, что в регионе начнут готовить по целевым направлениям фельдшеров сельских ФАПов.

В департаменте здравоохранения заверили женщину, что администрацией БУЗ ВО " Вашкинская ЦРБ" работа по поиску и привлечению постоянного фельдшера ведется, а аптека не закроется.

"Аптечный пункт в п. Новокемский находится в здании ФАП. Договор аренды ГП ВО "ГПТП "Фармация" аптека с. Липин Бор с БУЗ "Вашкинская ЦРБ" заканчивается в октябре 2021 года. В настоящее время документы о продлении аренды находятся в департаменте здравоохранения на согласовании. После согласования договор аренды будет продлен", - сообщили в департаменте.

Женщина, однако, не надеется на решение проблемы.

"В Вашкинской ЦРБ у самих нет даже терапевта, не говоря о других узких специалистах. Кого они могут найти ??? Если для себя специалистов найти не в состоянии . Если уйдут из ЦРБ врачи, работающие на пенсии, то ЦРБ можно переименовывать в ФАП. Возьмите ЦРБ под свой контроль, пока не поздно. Онкобольные предоставлены сами себе, машину для приема в Вологду нанимают сами, хотя обязаны предоставлять... Бедные люди, удивительно, что выживают еще", - ответила она чиновникам.

На что в департаменте возразили, что в настоящее время медицинскую помощь населению Вашкинского муниципального района оказывают 12 врачей и 69 специалистов со средним профессиональным образованием.

"Есть потребность в враче-терапевте, 5 фельдшерах и медицинской сестре. За последние 5 лет департаментом здравоохранения области выдано 8 целевых направлений выпускникам школ для поступления в медицинские вузы. В настоящее время в образовательных учреждениях высшего медицинского образования обучается 2 студента, заключивших договоры о целевом обучении с дальнейшим трудоустройством в Вашкинскую ЦРБ. В медицинских колледжах области сейчас обучается 7 выпускников школ с. Липин Бор и района. В 2016-2020 гг. в ЦРБ трудоустроено 4 врача и 8 специалистов со средним медицинским образованием. Тяжелых пациентов с онкологией транспортируют транспортом в ЦРБ. Пациенты с неустановленным диагнозом на консультацию в Вологду едут самостоятельно", - заключили в департаменте.

А пока жители Новокемского продолжают ждать своего фельдшера.