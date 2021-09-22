В поселке Новокемский Вашкинского района люди уже два года живут без фельдшера

22.09.2021 [Общество]

Жители поселка Новокемский Вашкинского района уже два года живут без фельдшера. До райцентра 60 километров по грунтовке. Об этом люди начали писать в социальных сетях.

"Теперь собираются закрыть и аптечный пункт .Вопрос - как людям жить ???? до райцентра 60 км грунтовки и машины есть не у каждого", - пишет местная жительница Ирина Беспалова. Она оставила свой комментарий под оптимистичным постом департамента здравоохранения Вологодской области о том, что в регионе начнут готовить по целевым направлениям фельдшеров сельских ФАПов. 

В департаменте здравоохранения заверили женщину, что администрацией БУЗ ВО " Вашкинская ЦРБ" работа по поиску и привлечению постоянного фельдшера ведется, а аптека не закроется. 

"Аптечный пункт в п. Новокемский находится в здании ФАП. Договор аренды ГП ВО "ГПТП "Фармация" аптека с. Липин Бор с БУЗ "Вашкинская ЦРБ" заканчивается в октябре 2021 года. В настоящее время документы о продлении аренды находятся в департаменте здравоохранения на согласовании. После согласования договор аренды будет продлен", - сообщили в департаменте.

Женщина, однако, не надеется на решение проблемы.

"В Вашкинской ЦРБ у самих нет даже терапевта, не говоря о других узких специалистах. Кого они могут найти ??? Если для себя специалистов найти не в состоянии . Если уйдут из ЦРБ врачи, работающие на пенсии, то ЦРБ можно переименовывать в ФАП. Возьмите ЦРБ под свой контроль, пока не поздно. Онкобольные предоставлены сами себе, машину для приема в Вологду нанимают сами, хотя обязаны предоставлять... Бедные люди, удивительно, что выживают еще", - ответила она чиновникам. 

На что в департаменте возразили, что в настоящее время медицинскую помощь населению Вашкинского муниципального района оказывают 12 врачей и 69 специалистов со средним профессиональным образованием.

"Есть потребность в враче-терапевте, 5 фельдшерах и медицинской сестре. За последние 5 лет департаментом здравоохранения области выдано 8 целевых направлений выпускникам школ для поступления в медицинские вузы. В настоящее время в образовательных учреждениях высшего медицинского образования обучается 2 студента, заключивших договоры о целевом обучении с дальнейшим трудоустройством в Вашкинскую ЦРБ. В медицинских колледжах области сейчас обучается 7 выпускников школ с. Липин Бор и района. В 2016-2020 гг. в ЦРБ трудоустроено 4 врача и 8 специалистов со средним медицинским образованием. Тяжелых пациентов с онкологией транспортируют транспортом в ЦРБ. Пациенты с неустановленным диагнозом на консультацию в Вологду едут самостоятельно", - заключили в департаменте. 

А пока жители Новокемского продолжают ждать своего фельдшера. 

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Тэги: медицина, врачи

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