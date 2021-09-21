Под Вологдой нашли тело погибшего грибника

Почти четверо суток под Вологдой продолжались поиски 64-летнего Федора Опахина, который еще 17 сентября отправился за грибами в лес в районе деревни Васильевское Вологодского района. В его поисках участвовали сотрудники поисково-спасательной службы, сотрудники «Муниципальной стражи», волонтеры и представители поисково-спасательного отряда «Юк-Спас».

«20 сентября возобновили поиски Фёдора Опахина, мужчина четвертые сутки в лесу. На место прибыли родственники, кинолог с собачкой, спасатели АСС, добровольцы «ЮК-СПАС», сотрудник Муниципальной Стражи Вологодского района, всего 10 человек, 1 собака, 4 единицы техники», - написали на своей странице в соцсетях поисковики «Юк-Спаса».

Поисковая группа еще раз прошла пешком предположительный квадрат в том месте, где заходил в лес Фёдор, также была обследована с воздуха большая открытая территория полей возле железной дороги и леса, всего 10 квадратных километров. Кроме этого, пришлось обойти все заброшенные дома и сараи в деревне.

«По итогу дня мужчину нашли, но, к сожалению, погибшим», - пояснили представители «Юк-Спаса».

По словам сотрудников отряда, причина смерти будет установлена в ближайшее время, но признаков насильственной смерти нет.