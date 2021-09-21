Артем Дзюба отказался играть за сборную России

Расширенный состав национальной команды для подготовки к матчам против Словакии и Словении был объявлен 20 сентября. Дзюба вошел в список из 34 игроков, которых главный тренер Валерий Карпин хотел бы видеть в составе команды. Однако сам Дзюба заявил, что пока не готов играть в составе сборной.

«Я пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру», - цитирует Дзюбу Матч ТВ.

Дзюба был капитаном сборной России с 2018 года, но не принимал участия в сентябрьских матчах к чемпионату мира против Хорватии, Кипра и Мальты. За национальную команду 33-летний футболист провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 16 результативных передач.