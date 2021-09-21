Вологжанка хотела заработать и потеряла 1,5 млн рублей

21.09.2021 [Происшествия]

К примеру, накануне 39-летняя жительница Вологды решила заработать деньги и нашла в интернете инвестиционную компанию. Женщине обещали высокий доход, однако для вступления в круг инвесторов необходимо было сделать взнос. Вологжанка оформила кредит в одном из банков и перевела почти 1,5 миллиона рублей на несколько банковских карт, указанных злоумышленниками. После этого связь с представителями компании прервалась. Вложенных денег и прибыли женщина так и не дождалась.
По данным регионального УМВД, всего за минувшие сутки в Вологодской области зарегистрировано 7 заявлений от жителей региона о различных видах дистанционных хищений денег.  

 

Тэги: мошенники, деньги, перевод

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