Вологодские осужденные сдают нормы ГТО

21.09.2021 [Общество]

Специалисты МАУ «Спортклуб Череповец» под руководством Виктории Щукиной провели выездное мероприятие на местном стадионе.

Как рассказали в региональном УФСИН, сдача всех нормативов проходила под руководством квалифицированных тренеров, которые объясняли технику выполнения упражнений.

Нормативы каждого испытания выполнялись в соответствии с возрастом. В спортивную программу входили бег на короткую и длинную дистанции, отжимания, подтягивания, поднятие корпуса из положения лежа, метание снаряда, прыжки в длину с места, упражнение на гибкость.

В ведомстве отметили, что исправительное учреждение на протяжении трех лет активно сотрудничает со специалистами Центра тестирования, которые ежегодно принимают нормативы ГТО как у сотрудников, так и у осужденных.

Тэги: ГТО, осужденный, норматив

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