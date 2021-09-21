Вологодские осужденные сдают нормы ГТО

Специалисты МАУ «Спортклуб Череповец» под руководством Виктории Щукиной провели выездное мероприятие на местном стадионе.

Как рассказали в региональном УФСИН, сдача всех нормативов проходила под руководством квалифицированных тренеров, которые объясняли технику выполнения упражнений.

Нормативы каждого испытания выполнялись в соответствии с возрастом. В спортивную программу входили бег на короткую и длинную дистанции, отжимания, подтягивания, поднятие корпуса из положения лежа, метание снаряда, прыжки в длину с места, упражнение на гибкость.

В ведомстве отметили, что исправительное учреждение на протяжении трех лет активно сотрудничает со специалистами Центра тестирования, которые ежегодно принимают нормативы ГТО как у сотрудников, так и у осужденных.