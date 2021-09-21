Водителя пожарной машины признали виновным в гибели человека

В Череповце водителя пожарной машины, 41-летнего Сергея Шилова признали виновным в ДТП, в результате которого погиб человек.

Напомним, 31 октября 2019 года водитель 13 пожарной части Череповца за рулем служебного автомобиля следовал на возгорание квартиры с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Как установлено в суде, около перекрестка Советского проспекта и улицы Ленина водитель пожарного автомобиля не убедился, что другие участники ДТП уступают ему дорогу и выехал на запрещающий сигнал светофора. На перекрестке автомобиль протаранил легковой Volkswagen Golf.

Водитель иномарки двигался через перекресток на разрешающий сигнал светофора, но также с нарушением ПДД. В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте аварии.

«Суд установил, что нарушения Шиловым и погибшим водителем, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, требований ПДД РФ находятся в прямой причинно-следственной связи с ДТП и наступившими последствиями в виде смерти», - рассказали в объединенной пресс – службе судов области.

Пожарный уверял, что перед перекрестком он притормозил и убедился, что его пропускают. Однако записи с трех камер системы «Безопасный город» показали, что пожарный автомобиль лишь незначительно снизил скорость и продолжил движение через перекресток. В результате Сергей Шилов был признан виновным в ДТП и приговорен к 2-м годам условного срока. Кроме того, также на два года он лишен прав управления транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил.