Правительство России обещает перестройку в сфере ЖКХ

21.09.2021 [Общество]

В числе необходимых решений он назвал вопросы ветхого жилья, изношенной инфраструктуры и неполной собираемости коммунальных платежей. Утвердить концепцию планируется в первом квартале 2022 года.

«Сейчас я обратил дополнительно свое внимание на ЖКХ. Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» в 1 млрд квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза будет невозможно», - заявил Хуснуллин «РИА Новости».

По его словам, правительство намерено до конца этого года «определиться с предлагаемыми мерами, определиться с источниками финансирования, пройти согласование со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами и не позже первого квартала 2022 года утвердить стратегию.

«Надо понять, какое жилье нужно капитально ремонтировать, какое реконструировать, а какое сносить», - сказал он.

Хуснуллин также сообщил, что стоит решить судьбу теплосетей и водопроводов, изношенных на 60%, так как программа из модернизации «пока не подтверждена кардинально деньгами». Требуемые расходы на обновление инфраструктуры вице-премьер оценил более чем в 1 трлн рублей, «а мы даем 5–10 млрд рублей».

Фото: Евгений Павленко, «Коммерсантъ»

Тэги: ЖКХ, реформа, жилье

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде и Череповце отменили концерты Ольги Бузовой
ЦИК попросил разобраться со скандалом на выборах в Вологодской области
СК заявил о задержании всех фигурантов по делу об убийстве предпринимателя Александра Лешукова
Проводник поезда Москва – Череповец скончался от COVID по пути следования состава
Суд принял отставку председателя Междуреченского районного суда: ее сын замешан в уголовном деле
Вологда показала низкий процент голосования за «Единую Россию»
Запланированная атака
Страсти по Паисию: сторонники и противники пропавшего иеромонаха столкнулись в социальных сетях
«Федеральная пассажирская компания» отрицает наличие COVID у погибшего проводника
Поматросили и бросили: "Магистраль" отказалась от благоустройства набережной Вологды

Похожие новости

В Вологодской области предлагают увеличить компенсацию на покупку газа в баллонах

В районах собираются создать муниципальные организации, которые смогут работать по установленному тарифу и субсидироваться из областного бюджета

1121
0

В Красавино в одном из домов теплотрасса выходит в окно подъезда

Власти в этом нарушений не видят и говорят, что всех все устраивает

1406
0

Собственники квартир не должны платить отдельно за отопление нежилых помещений дома

Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Вологодской области, рассмотрев иск теплоснабжающей организации к одной из УК Череповца

2020
0

С 1 июля в Вологде подорожают отопление и подогрев воды

Рост составит около 2%

1362
0

В Вологодской области с 1 июля подорожает электричество

Если раньше жители городских квартир с газовыми плитами платили по 4,87 руб/кВт.ч., то теперь с них будут брать по 5,11 руб./кВт.ч.

4044
0

Суд подтвердил, что «Управление Севергаз» незаконно включило в договор плату за доставку сжиженного газа в районы

Ранее УФАС признало фирму нарушившей антимонопольное законодательство, однако организация решила обжаловать это решение 

1646
0

Из-за утечки на сетях Зашекснинский район Череповца остался без тепла и горячей воды

Аварию обнаружили рано утром 12 мая в районе перекрестка улицы Годовикова и Шекснинского проспекта.

1521
0

Ремонт улицы Галкинской в Вологде откладывается из-за проблем с сетями «Почты России»

Сети нуждаются в ремонте, и пока он не будет выполнен, город не будет ремонтировать дорогу

1606
0

Владельцам квартир грозят новые штрафы

Специалисты предупреждают о штрафах за просроченные счетчики, за выброс опасного мусора и других материальных взысканиях с владельцев квартир

2761
0

В Тотьме прокуратура обязала коммунальщиков произвести перерасчет платы за воду в квартире

Жилье принадлежит государству, счетчик воды не работает, и из-за этого нанимателю считали расход воды по нормативу, с повышающим коэффициентом

788
0

Более 37 млн рублей задолжали за использованный газ жители Вологодской области

23 потребителям, чья задолженность превышала 70 тысяч рублей, поставку топлива уже прекратили

811
0

Вологодский губернатор объяснил рост платы за отопление в регионе сильными морозами

«Смею вас уверить, что как только морозы закончатся, сразу же будет снижена температура теплоносителя до оптимальной, и плата резко упадет», — заявил Кувшинников

2822
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мэр Вологды прокомментировал угрозы нападения на городскую школу
Вологодские осужденные сдают нормы ГТО
Водителя пожарной машины признали виновным в гибели человека
Правительство России обещает перестройку в сфере ЖКХ
234 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Неизвестные угрожают устроить расстрел в вологодской школе
Череповчанка стала номинантом премии имени Корнея Чуковского
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

3552
0
20.09.2021 [БлогоVO]

Понятно, что мы собрали в том числе и протестные голоса

548
0
16.09.2021 [Обзор Прессы]

Редактор «Бессмертного барака»: Сотрудники НКВД права на память не имеют

787
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика