Правительство России обещает перестройку в сфере ЖКХ

В числе необходимых решений он назвал вопросы ветхого жилья, изношенной инфраструктуры и неполной собираемости коммунальных платежей. Утвердить концепцию планируется в первом квартале 2022 года.

«Сейчас я обратил дополнительно свое внимание на ЖКХ. Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» в 1 млрд квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза будет невозможно», - заявил Хуснуллин «РИА Новости».

По его словам, правительство намерено до конца этого года «определиться с предлагаемыми мерами, определиться с источниками финансирования, пройти согласование со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами и не позже первого квартала 2022 года утвердить стратегию.

«Надо понять, какое жилье нужно капитально ремонтировать, какое реконструировать, а какое сносить», - сказал он.

Хуснуллин также сообщил, что стоит решить судьбу теплосетей и водопроводов, изношенных на 60%, так как программа из модернизации «пока не подтверждена кардинально деньгами». Требуемые расходы на обновление инфраструктуры вице-премьер оценил более чем в 1 трлн рублей, «а мы даем 5–10 млрд рублей».