Череповчанка стала номинантом премии имени Корнея Чуковского

Марина Ушенина отправила на конкурс своё произведение «Станция узловая», которое будет претендовать на победу в номинации «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет».

Всего в лонг-листе 54 участника, среди них жители России, а также городов Мюнхена и Бостона. Организаторы обработали около 680 заявок.

Победителей седьмой номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей» выберут в голосовании проекта «Активный гражданин», которое продлится с 20 октября по 5 ноября. Такое голосование на платформе проводят уже второй год подряд. Шорт-лист премии огласят 20 октября.