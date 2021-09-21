Вологда встретит «Блюз на веранде»

21.09.2021 [Культура]

Вологжане вновь смогут послушать джаз, блюз, рок-н-ролл вживую на международном фестивале «Блюз на веранде». Это музыкальное событие с 18-летней историей, участниками которого стали более тысячи музыкантов из России, Италии, Германии, США и других стран.

Ранее фестиваль традиционно проходил летом, под открытым небом. В Вологду приезжали российские и зарубежные джазмены, музыканты мирового уровня – например, Игорь Бутман.

Несмотря на то, что в прошлом году фестиваль «переехал» в осень и под крышу, поклонников у него меньше не стало.

В первые дни октября Вологда вновь будет встречать ярких профессиональных исполнителей, многие из которых уже хорошо знакомы нашей публике. Хедлайнером фестиваля станет один из самых известных представителей отечественной блюзовой сцены Леван Ломидзе. Этот музыкант вместе с группой Blues Cousins считаются одними из первых отечественных артистов, которые были официально признаны в США и дали там более сотни концертов, - пишет cultinfo.ru.

18-й фестиваль «Блюз на веранде» пройдет 1 и 2 октября на сцене «Русского дома».

Тэги: фестиваль, блюз, концерт

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