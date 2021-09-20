Запланированная атака

СМИ обнародовали данные о студенте, который сегодня устроил бойню в пермском университете. Напомним, по последним данным, жертвами стрельбы в учебном заведении стали восемь человек, еще 28 пострадали.

Как выяснилось, на учебное заведение напал 18-летний Тимур Бекмансуров. В Следственном комитете его позже назвали студентом вуза. Подозреваемый уже задержан, во время спецоперации он был ранен сотрудником ДПС.

«Новая газета» обнаружила страницу предполагаемого стрелка в соцсетях, где он делится тем, как откладывал деньги на покупку оружия и «хочет причинить боль».

В частности, он критично отзывался о Перми.

«Грязь, мусор, крысы и однотонные хрущевки», — заявлял стрелок.

Здание ПГНИУ выгодно выделялось на этом фоне, по мнению преступника. Изначально он думал атаковать бывшую школу, но отказался от идеи из-за плохих воспоминаний об учебных годах. Также Бекмансуров рассматривал для атаки другие крупные пермские объекты, вроде вокзала, больниц или торговых центров. Но выбор остановился на ПГНИУ, когда стрелок увидел свое имя в списке зачисленных. Ранее он посещал в университете курсы, будучи девятиклассником.

«Не худшее место, чтобы умереть», — говорится в письме.

Тимур Бекмансуров, отец стрелка рассказал, что его ребенок жил с матерью и проявлял интерес лишь к компьютеру.

«Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя. Что же он такое вообще сделал... Я звонил матери. Сначала мне позвонила мама моя, сказала: так и так. Я был в шоке, уже позвонил потом жене бывшей, она как раз была в полиции на допросах. Она тоже в шоке, как амеба какая-то, ничего сказать нормально не может», — отметил мужчина.

По словам Бекмансурова, который сейчас находится в Самаре, он не знал, какие увлечения у его сына. Ему было известно о том, что сын много времени проводит за компьютером.

«Сколько я с ним ни общался, он увлечен только компьютером. Я говорю: «Почему ты гулять не ходишь?» — «Я не хочу гулять, я сижу за компьютером», - вспоминает мужчина.

Староста группы, где учился Бекмансуров, сообщила, что он предупредил накануне атаки об отсутствии на парах. Однокурсники также знали о наличии у молодого человека огнестрельного оружия. Сам Бекмансуров признал, что достаточно легко его получил.