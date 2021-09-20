За мошенничество в особо крупных размерах юный предприниматель получил условный срок

Приговор в отношении 19-летнего Константина Попова вынесен сегодня череповецким городским судом. Молодой человек обвинялся в мошенничестве в особо крупных размерах.

Как следует из материалов дела, в 2017 году 15-летний Попов зарегистрировался в качестве ИП с основным видом деятельности – рекламное агентство и дополнительным – розничная торговля телекоммуникационным оборудованием.

С февраля по апрель 2019 года Попов, изначально не имея реальной финансовой возможности, заключил с ПАО «Ростелеком» договоры купли – продажи абонентского оборудования. При этом он частично оплатил поставленное оборудование на общую сумму 83 316 рублей, а оставшуюся часть денег не вернул. Ущерб ПАО «Ростелеком» составил 3 433 261 рубль 64 копейки.

По аналогичным договорам ему поставляли оборудование еще ряд череповецких фирм.

Денежные средства поставщиков, как сообщает объединенная пресс – служба судов области, Попов путем обмана и злоупотребления доверием похитил.

Кроме того, следствие инкриминировало Попову мошенничество в отношении ООО «Яндекс. Такси». По мнению следствия, Общество по договору оказало Попову услуги на общую сумму 4 173 622 рубля, которые он не оплатил. Однако виновность Попова не подтвердилась в судебном заседании.

В числе смягчающих обстоятельств суд признал добровольную выдачу части похищенного имущества, частичное возмещение причиненных ущербов, а также несовершеннолетний возраст обвиняемого на момент совершения преступлений.

Суд в итоге приговорил Константина Попова к 3,5 годам условного срока.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.