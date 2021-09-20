Новые троллейбусы вышли на маршрут в Вологде

С понедельника, 20 сентября, три новых троллейбуса в постоянном режиме вышли на маршрут №4, заменив старые машины. До этого в течение месяца новая техника проходила тестирование на трех пробных маршрутах.

«За месяц новые троллейбусы и тестовые маршруты опробовали более 25 000 жителей города. Судя по поступавшим к нам отзывам, популярнее всех оказался маршрут № 1. Накануне после завершения тестирования была проведена перенастройка троллейбусов, и с сегодняшнего дня объявление остановок в них осуществляется уже по маршруту № 4», - рассказал директор ПАТП-1 Евгений Вахрамеев.

Троллейбусы были закуплены по лизинговой программе. Машины низкопольные, рассчитаны на 100 пассажиров. В троллейбусах предусмотрен автономный режим, который позволит проезжать участки, на которых нет контактной сети, - сообщает пресс – служба администрации города.

Решение о приобретении нового общественного электротранспорта было принято в апреле на градостроительном совете. В следующем году рассматриваются варианты приобретения еще более 30 машин, благодаря которым наиболее востребованные тестовые маршруты можно будет запустить в постоянном режиме.