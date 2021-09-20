Школьники из Великого Устюга попали в полуфинал «Большой перемены»

20.09.2021 [Общество]

В заключительный тур «Большой перемены» выйдут 1500 человек, которые в ноябре поедут в Международный детский центр «Артек». В финале они смогут побороться за главные призы: премии в размере 1 миллиона рублей на образование для одиннадцатиклассников и 200 тысяч рублей для учеников 9 – 10-х классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

Ребят ожидает образовательная программа, мотивационные встречи с экспертами в сфере науки и технологий, медиа, искусства.
Как сообщает группа «СМ Великий Устюг», в числе полуфиналистов «Большой перемены» двое школьников из Великого Устюга - Мадина Хизриева и Кирилл Сотников.  

Тэги: школьники, конкурс, полуфинал

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