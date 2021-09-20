Вологда показала низкий процент голосования за «Единую Россию»

В Вологде лишь 30,87% избирателей отдали голоса «Единой России». Из муниципалитетов Вологодской области - это самый низкий показатель. К слову, по сравнению с выборами 2016 года процент проголосовавших за "ЕР" в Вологде стал чуть выше. В городе металлургов сторонников партии власти оказалось немного больше – 33,52% избирателей. Зато в Усть-Кубинском районе за «Единую Россию» проголосовало более 51% жителей. Предварительные данные итогов выборов опубликованы на сайте вологодского избиркома.

Сторонников компартии больше всех в Чагодощенском районе. Там за КПРФ проголосовали больше 34%. В свою очередь «Единой России» отдали голоса 33,91% жителей Чагодощенского района. Для сравнения – в областном центре коммунисты набрали 21,25% голосов, а в Череповце 25,11%.

В Харовском районе оказалось больше всего сочувствующих ЛДПР. 14,17% харовчан отдали голоса либерал-демократам.

Позиции «Справедливой России - за правду» оказались наиболее сильны в Тарногском, Никольском и Вожегодском районах, где за эсеров проголосовали в общей сложности более 13% жителей. Кстати, в Тарногском районе оказалось больше всех и сторонников Партии пенсионеров – 6,06%.