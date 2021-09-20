На этой неделе в Вологде начнется «Рубцовская осень»

Открытый фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень» пройдет на Вологодчине с 23 по 26 сентября. Традиционный фестиваль объединит более 30 событий и мероприятий, посвященных жизни и творчеству поэта. В этом году «Рубцовская осень» связана с двумя датами из биографии Николая Рубцова: 85-летием со дня рождения и 50-летием с момента его трагической гибели.

В Вологде пройдут концерты, выставки, творческие вечера, встречи, уличные акции в формате «открытого микрофона», литературные чтения, презентации новых изданий, посвященных жизни и творчеству Николая Рубцова. Творческие программы «Рубцовской осени» также состоятся в Тотемском районе и Череповце.

На фестивале представят специально изданную книгу стихов Николая Рубцова и рассказов о нем для детей «Тихая моя родина». Презентация пройдет в Вологодской областной научной библиотеке 24 сентября. В этот же день в областной библиотеке для слепых презентуют книгу стихов «Русский огонек», изданную шрифтом Брайля, - сообщает портал «Культура в Вологодской области».

В юбилейный в регионе возродят Всероссийский конкурс современной поэзии имени Николая Рубцова «Звезда полей». Призовой фонд конкурса составит 60 тысяч рублей, он будет разделен между лауреатами в двух возрастных категориях: до 35 лет и старше.

К фестивалю Вологодский театр юного зрителя подготовил премьеру – спектакль-концерт «Корабль моей жизни...», посвященный Николаю Рубцову. Режиссером спектакля выступил актер Денис Долбышев, руководителем постановки – Борис Гранатов. Премьера состоится на малой сцене театра 25 сентября.

Вологодский драматический театр 25 сентября также покажет премьеру 2021 года – литературно-музыкальную композицию по мотивам творчества Рубцова «И буду жить в своем народе…».