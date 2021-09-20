За разведение кур на дачах россиянам грозит крупный штраф

20.09.2021 [Общество]

Поводом для разбирательств стал конфликт жительницы Волгограда с областной инспекцией по использованию и охране земель. Инспекторы обнаружили на садовом участке гражданки курятник и оштрафовали ее на 10 тысяч рублей за административное правонарушение. Женщина прошла все судебные инстанции, дойдя до Верховного суда, но все равно не смогла доказать свою правоту.

По закону, садовый земельный участок предназначен для отдыха или для выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд. Также на нем можно строить дома, хозпостройки и гаражи. Разводить животных можно, если участок относится к личному подсобному хозяйству. Кроме того, на садовых землях, по информации юристов, разрешается ставить ульи — но необходимо заручиться согласием соседей.

Штраф «за кур» назначается в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка. Если кадастровая стоимость не определена, штраф составит 10−20 тысяч рублей

Тэги: дача, штраф, хозяйство

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