На вотчине Деда Мороза появился Юрий Лужков

Авторы идеи - почётные граждане Великоустюгского района Виктор Чучин и Владимир Кадомкин презентовали проект в октябре прошлого года на архитектурном совете.

Предполагалось, что в образе мужчины будет Юрий Лужков – идейный вдохновитель проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза», женщина – Людмила Швецова – куратор проекта, а мальчик - символ детской сказки и дружбы юных гостей с зимним волшебником.

Ранее сообщалось, что принято решение установить новый арт-объект между детским музейным центром и зданием фондохранилища в Великом Устюге, но согласовать этот вариант не получилось.