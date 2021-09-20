На вотчине Деда Мороза появился Юрий Лужков

20.09.2021 [Общество]

Авторы идеи - почётные граждане Великоустюгского района Виктор Чучин и Владимир Кадомкин презентовали проект в октябре прошлого года на архитектурном совете.
Предполагалось, что в образе мужчины будет Юрий Лужков – идейный вдохновитель проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза», женщина – Людмила Швецова – куратор проекта, а мальчик - символ детской сказки и дружбы юных гостей с зимним волшебником.
Ранее сообщалось, что принято решение установить новый арт-объект между детским музейным центром и зданием фондохранилища в Великом Устюге, но согласовать этот вариант не получилось.

Тэги: арт-объекты, Лужков, архитектура

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