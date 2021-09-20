Жителя Кич-Городецкого района не успели спасти из горящего дома

20.09.2021 [Происшествия]

Как пояснили в региональном управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило около 2 часов ночи. В поселке Григорово загорелся частный одноэтажный жилой дом, в котором проживала 67-летняя женщина вместе с 58-летним сожителем.

Накануне они оба были дома, и, по данным управления СК, употребляли спиртное. Мужчина при этом курил в помещении. Проснувшись от задымления, хозяйка дома попыталась разбудить сожителя, но не смогла. После этого женщина выбежала на улицу и обратилась за помощью к соседям.

Вместе с соседями она предприняла еще одну попытку спасти мужчину, однако, учитывая быстрое распространение огня, спасти его из пылающего дома не удалось. После ликвидации пожара спасатели обнаружили в доме на кровати обгоревшее тело погибшего.

В настоящее время великоустюгским межрайонным следственным отделом следственного управления СК проводится процессуальная проверка по факту происшествия.

Тэги: пожар, трагедия, погибший

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