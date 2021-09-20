Партия пенсионеров впервые прошла в ЗCО Вологодской области

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал губернатор области Олег Кувшинников.

Напомним, с 17 по 19 сентября вологжане выбирали депутатов Государственной думы, Законодательного собрания, а также глав и депутатов некоторых городских и сельских поселений.

По словам Олега Кувшинникова, на выборах в областной парламент «Единая Россия» набрала 35,63% голосов. На второй позиции – КПРФ с результатом 24,39%. Замыкает тройку лидеров ЛДПР, набравшая 14,53% голосов. Также в областной парламент прошли «Справедливая Россия» (12,39% голосов) и Партия пенсионеров (8,18% голосов).

Как отметил глава региона, за соблюдением процедуры голосования на 955 УИКах следили свыше 8,5 тысяч членов участковых комиссий, а также свыше 4 тысяч наблюдателей от Общественной палаты РФ, Общественной палаты области, политических объединений, политических партий и кандидатов.

Для освещения выборной кампании в Вологодской области было аккредитовано 180 журналистов из 39 средств массовой информации. Все три дня в круглосуточном режиме работал Центр общественного наблюдения, куда выводились камеры с 374 участков, в том числе ночью, когда они были закрыты.