Партия пенсионеров впервые прошла в ЗCО Вологодской области

20.09.2021 [Политика]

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал губернатор области Олег Кувшинников.

Напомним, с 17 по 19 сентября вологжане выбирали депутатов Государственной думы, Законодательного собрания, а также глав и депутатов некоторых городских и сельских поселений.

По словам Олега Кувшинникова, на выборах в областной парламент «Единая Россия» набрала 35,63% голосов. На второй позиции – КПРФ с результатом 24,39%. Замыкает тройку лидеров ЛДПР, набравшая 14,53% голосов. Также в областной парламент прошли «Справедливая Россия» (12,39% голосов) и Партия пенсионеров (8,18% голосов).

Как отметил глава региона, за соблюдением процедуры голосования на 955 УИКах следили свыше 8,5 тысяч членов участковых комиссий, а также свыше 4 тысяч наблюдателей от Общественной палаты РФ, Общественной палаты области, политических объединений, политических партий и кандидатов.

Для освещения выборной кампании в Вологодской области было аккредитовано 180 журналистов из 39 средств массовой информации. Все три дня в круглосуточном режиме работал Центр общественного наблюдения, куда выводились камеры с 374 участков, в том числе ночью, когда они были закрыты.

Тэги: выборы, итоги, парламент

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде и Череповце отменили концерты Ольги Бузовой
СК заявил о задержании всех фигурантов по делу об убийстве предпринимателя Александра Лешукова
Проводник поезда Москва – Череповец скончался от COVID по пути следования состава
Директор вологодского учебного центра ДОСААФ признан виновным в присвоении денег
Суд принял отставку председателя Междуреченского районного суда: ее сын замешан в уголовном деле
Председатель тотемского РАЙПО прятала деньги от налоговой инспекции
ЦИК попросил разобраться со скандалом на выборах в Вологодской области
«Федеральная пассажирская компания» отрицает наличие COVID у погибшего проводника
Страсти по Паисию: сторонники и противники пропавшего иеромонаха столкнулись в социальных сетях
В вологодской области погиб еще один пациент моногоспиталя

Похожие новости

Валентина Артамонова и Алексей Канаев побеждают на выборах в Госдуму

ЦИК РФ публикует предварительные данные голосования в Вологодской области

928
0

ЦИК обнародовал результаты выборов после обработки 80% протоколов

«Единая Россия» набирает почти 50% голосов

541
0

«Единая Россия» набирает менее 40% голосов после обработки 9% результатов выборов

Начался подсчет голосов на выборах в Госдуму

1158
0

ЦИК попросил разобраться со скандалом на выборах в Вологодской области

«С ума сойти». Так прокомментировала глава ЦИК Элла Памфилова недопуск вологодских кандидатов в центр общественного наблюдения

2756
0

Почти 140 сообщений о принуждении к голосованию поступило в ЦИК

Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова

1761
0

Система электронного голосования подвергается DDOS-атакам

Всего на выборах уже более 10% россиян уже проголосовали посредством электронного голосования

722
0

Дистанционного обучения и каникул 17 сентября не будет

В этот день для школьников и учащихся колледжей планируют организовать выездные мероприятия

1424
0

Проведение «Кросса нации» сдвинули из-за выборов?

На Вологодчине изменили дату проведения «Кросса нации»

1390
0

Жительницу Шексны оштрафовали за привлечение дочерей к предвыборной агитации

Сумма штрафа составила тысячу рублей

1259
0

В Вологодской области начался прием заявлений от избирателей, желающих проголосовать по месту нахождения

Приём таких заявлений до 13 сентября включительно продолжится в МФЦ, территориальных избирательных комиссиях и на портале Госуслуг

1519
0

Вологодские дети, в школах которых в выходные организуют выборы, не будут учиться 17 и 18 сентября

В связи с антикоронавирусными мероприятиями присутствие детей в школах в эти дни не предусмотрено.

1353
0

В Грязовце 1 сентября на крыльце школы раздавали агитацию с лого «Единой России»

Родителям предлагали взять «Расписание дня» и буклеты с пожеланием успешного учебного года от Валентины Артамоновой

2579
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На этой неделе в Вологде начнется «Рубцовская осень»
За разведение кур на дачах россиянам грозит крупный штраф
На вотчине Деда Мороза появился Юрий Лужков
Жителя Кич-Городецкого района не успели спасти из горящего дома
235 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Партия пенсионеров впервые прошла в ЗCО Вологодской области
МегаФон придумал, как вологжанам сэкономить 8 000 рублей в год на подписках
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

3423
0
20.09.2021 [БлогоVO]

Искушение под запретом

153
0
16.09.2021 [Обзор Прессы]

Редактор «Бессмертного барака»: Сотрудники НКВД права на память не имеют

681
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика