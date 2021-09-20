Восемь человек погибли в результате стрельбы в Пермском университете

20.09.2021 [Происшествия]

Сегодня около 11:00 молодой человек открыл стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, а позже и в самом здании. В СК РФ сообщили, что это был студент.

«По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате 8 человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в СК РФ.

Председатель Следственного комитета России поручил ГСУ СК России расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми по статье «убийство».

Тэги: стрельба, погибшие, убийство

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