Восемь человек погибли в результате стрельбы в Пермском университете

Сегодня около 11:00 молодой человек открыл стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, а позже и в самом здании. В СК РФ сообщили, что это был студент.

«По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате 8 человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в СК РФ.

Председатель Следственного комитета России поручил ГСУ СК России расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми по статье «убийство».