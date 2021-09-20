Администрация Вологды незаконно предоставляла земельные участки на улице Бурмагиных

Прокуратура Вологды провела проверку по факту незаконного предоставления юридическим и физическим лицам земельных участков по улице Бурмагиных.

В ходе проверки было установлено, что основным условием предоставления земельных участков являлось наличие на них объектов незавершенного строительства. Однако наличие свайного поля на спорных земельных участках, по мнению прокурорских работников, не является бесспорным основанием, поскольку металлические сваи непрочно связаны с землёй и не отвечают признакам объектов капитального строительства.

«Для устранения выявленных нарушений прокуратурой города Вологды в адрес мэра города внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения администрация Вологды обратилась в суд с исковым заявлением о признании недействительными 10 соглашений о передаче прав и обязанностей по договорам предоставления в аренду земельных участков для завершения строительства, договоров о предоставлении в аренду земельных участков для завершения строительства и применении последствий недействительности сделок», - рассказали в прокуратуре Вологды.

Решением Вологодского городского суда исковые требования администрации города удовлетворены, спорные земельные участки в исторической центральной части города возвращены муниципальному образованию.