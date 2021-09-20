Администрация Вологды незаконно предоставляла земельные участки на улице Бурмагиных

20.09.2021 [Общество]

Прокуратура Вологды провела проверку по факту незаконного предоставления юридическим и физическим лицам земельных участков по улице Бурмагиных.

В ходе проверки было установлено, что основным условием предоставления земельных участков являлось наличие на них объектов незавершенного строительства. Однако наличие свайного поля на спорных земельных участках, по мнению прокурорских работников, не является бесспорным основанием, поскольку металлические сваи непрочно связаны с землёй и не отвечают признакам объектов капитального строительства.

«Для устранения выявленных нарушений прокуратурой города Вологды в адрес мэра города внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения администрация Вологды обратилась в суд с исковым заявлением о признании недействительными 10 соглашений о передаче прав и обязанностей по договорам предоставления в аренду земельных участков для завершения строительства, договоров о предоставлении в аренду земельных участков для завершения строительства и применении последствий недействительности сделок», - рассказали в прокуратуре Вологды.

Решением Вологодского городского суда исковые требования администрации города удовлетворены, спорные земельные участки в исторической центральной части города возвращены муниципальному образованию.

Тэги: земля, нарушения, Строительство

ТОП НЕДЕЛИ

Череповецкого «вора в законе» похоронят в Грузии
В Вологде и Череповце отменили концерты Ольги Бузовой
СК заявил о задержании всех фигурантов по делу об убийстве предпринимателя Александра Лешукова
Проводник поезда Москва – Череповец скончался от COVID по пути следования состава
Директор вологодского учебного центра ДОСААФ признан виновным в присвоении денег
Суд принял отставку председателя Междуреченского районного суда: ее сын замешан в уголовном деле
Председатель тотемского РАЙПО прятала деньги от налоговой инспекции
Стремительное похолодание обещают синоптики
ЦИК попросил разобраться со скандалом на выборах в Вологодской области
«Федеральная пассажирская компания» отрицает наличие COVID у погибшего проводника

Похожие новости

Вологжанин через суд взыскал с соседей 29,5 тысяч рублей за пользование его землёй

Семеро владельцев соседних участков установили забор за границей своей земли и 20 квадратных метров земли истца оказались в их пользовании

1123
0

В Тарногском районе прокуратура выявила факт незаконной передачи муниципальной земли фермерскому хозяйству

Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности

1344
0

Владельцев асфальтового завода под Череповцом оштрафовали из-за нарушений земельного законодательства

По инициативе «ПКП Гермес» в правила землепользования и застройки Ирдоматского поселения были внесены изменения, которые, в нарушение закона, не были одобрены в ходе публичных слушаний

1430
1

В Вологде мошенник выкупил у администрации города участок по цене в шесть раз ниже кадастровой

Он незаконно воспользовался льготой на покупку, предоставив данные о том, что построил на участке дом.

6288
1

Житель Шекснинского района незаконно добывал песок на своем участке сельхозназначения

Землю у мужчины изъяли и собираются продать с торгов

1793
0

Бизнес и власть: как с одобрения чиновников у семьи отобрали часть участка в Кирилловском районе

Жители, которые из-за незаконного межевания лишились проезда и выхода к реке, считают, что нарушения не устраняют из-за кумовства. В частности, у Николая Мешалкина есть бизнес по сбору отходов, а одна из фирм зарегистрирована в одном здании с региональным оператором по обращению с ТКО «Аквалайном».

9320
1

Администрация Вологды через суд забрала у фирмы недостроенную автостоянку на Окружном шоссе

Объект незавершенного строительства будет продан с торгов

3327
1

В  Вытегорском районе выбрали участки для проекта «Вологодский гектар»

Их общая площадь -188 га.

1336
0

В программу «Вологодский гектар» собираются включить Бабаевский, Вытегорский и Харовский районы

Эдуард Зайнак рассказал о критериях выбора районов, где бесплатно предоставляют землю.

1378
0

За один день около 230 человек подали заявки на получение бесплатной земли в Вологодской области

1 апреля в регионе начала работать программа «Вологодский гектар».

2479
0

Пустующие земли сельхозназначения будут раздавать бесплатно в трех районах Вологодской области

В этих муниципалитетах будет реализовываться проект «вологодский гектар»

7186
2

Многодетным семьям в Вологодской области будут выдавать земельные сертификаты вместо участков

Их можно будет потратить на покупку жилья или земли.

16323
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Администрация Вологды незаконно предоставляла земельные участки на улице Бурмагиных
Валентина Артамонова и Алексей Канаев побеждают на выборах в Госдуму
ЦИК обнародовал результаты выборов после обработки 80% протоколов
Появился телефон, который поможет не потеряться в лесу
«Единая Россия» набирает менее 40% голосов после обработки 9% результатов выборов
После ДТП на трассе «Вологда – Тихвин» четыре человека доставлены в больницу
Четыре человека пострадали в результате ДТП в Грязовецком районе
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

3411
0
20.09.2021 [БлогоVO]

Искушение под запретом

51
0
16.09.2021 [Обзор Прессы]

Редактор «Бессмертного барака»: Сотрудники НКВД права на память не имеют

666
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика