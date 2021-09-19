После ДТП на трассе «Вологда – Тихвин» четыре человека доставлены в больницу

По предварительной данным, в поселке Шексна на виадуке через автодорогу «Вологда-Тихвин Р21 «Кола» произошло столкновение автобуса и легковой иномарки. В результате ДТП пострадали 4 человека: водитель легковушки и три его пассажира.

По уточненным данным, 35-летний мужчина, управляя легковым автомобилем Черри, не имея права управления транспортными средствами, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ-32054 под управлением мужчины 1967 г.р. В результате ДТП пострадали 4 человека: водитель легковушки и три его пассажира – мужчины 1978, 1980 и 1990 г.р. Пострадавшие доставлены в медучреждение. В настоящее время движение по виадуку восстановлено.

Сейчас на месте происшествия работают наряды ГИБДД и другие службы. Пострадавшие доставлены в медучреждение.