Четыре человека пострадали в результате ДТП в Грязовецком районе

19.09.2021 [Происшествия]

Как пояснили в пресс – службе регионального УМВД, на 38-м километре трассы Вологда – Ростилово столкнулись два автомобиля – «Лада Гранта» и «Митсубиси Лансер». По предварительной информации, отечественный автомобиль, за рулем которого находилась 30-летняя женщина, во время обгона выехал на встречную полосу. На встречке «Лада» врезалась в «Митсубиси», после чего улетела в кювет и перевернулась.  

В результате ДТП пострадали оба водителя, пассажирка Мицубиси – 24-летняя женщина и 6-летний мальчик, который также находился в иномарке. Все пострадавшие доставлены в различные больницы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.  

 

Тэги: ДТП, трасса, травмы

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