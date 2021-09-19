Череповецкая «Северянка» одержала третью победу на кубке России по волейболу

19.09.2021 [Спорт]

В субботу череповчанки встречались с казанским «Динамо-Ак Барс», который на турнир привез свой молодежный состав, и одержали победу в трех сетах (25:9, 25:9, 25:8). Самой результативной в составе «Северянки» стала Зарина Воситова, набравшая 12 очков.
Ещё одна команда из города металлургов - «Смена» встречалась с «Уфимочкой-УГНТУ». Матч так же не продлился дольше трех сетов. В этом матче удачливее были соперницы череповецкого клуба (23:25, 16:25, 19:25).
После игры главный тренер ВК «Смена» Павел Панкрашов посетовал на плохой приём команды.


«У нас всё те же ошибки на приёме. Даже либеро сегодня с низким процентом на приёме. Нельзя построить игру без приёма.»

Перед последним туром предварительного этапа кубка страны череповецкие команды идут на 3 и 4 месте в группе 3. В воскресение, в последнем туре череповчанкам предстоят матчи с лидерами нашей группы. «Смена» сыграет с нижегородской «Спартой», а «Северянка» с саратовским «Протоном».

Тэги: волейбол, Победа, состав

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