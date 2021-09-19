ЦИК попросил разобраться со скандалом на выборах в Вологодской области

Председатель ЦИК Элла Памфилова попросила разобраться с ситуацией в Вологде, где кандидатов от партии «Яблоко» не пустили в центр общественного наблюдения. Об этом она сообщила в ходе заседания ЦИК.

«У них и так мало наблюдателей, а вы их еще и не пускаете. С ума сойти», – сказала Элла Памфилова.

Председатель избирательной комиссии Вологодской области Денис Зайцев пояснил главе ЦИК, что кандидат в региональный парламент от «Яблока» Макар Соколов пришел 17 сентября в центр общественного наблюдения без заявки и попросил, чтобы его пустили понаблюдать. Но в соответствии с порядком Общественной палаты Вологодской области, который принят и опубликован 8 сентября, для допуска в центр за сутки необходимо письменно или через электронную почту подать заявку. На следующий день он пришел в ЦОН с тремя кандидатами от «Яблока», но снова без заявки.

«Возьмите под личный контроль, если он написал заявку – пусть сидит и наблюдает. Не надо ломиться в открытую дверь и хайповать на всякой ерунде», – сказала Памфилова и попросила разобраться с этим сегодня.

Сам Макар Соколов в интервью «ФедералПресс» заявил, что не считает нужным писать заявку для присутствия на избирательных участках в качестве наблюдателя.

«Один наш кандидат написал заявку, ответ не получил. В целом, мы не считаем себя обязанными писать заявки. Мы имеем право знать, что происходит на участках в нашем избирательном округе, а власть должна обеспечить нам беспрепятственный доступ к открытой информации», – объяснил Соколов.